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СНГ 13.09.2022 16:54

В ОДКБ обсудили возможное задействование механизмов организации для урегулирования конфликта Армении с Азербайджаном

Постоянный совет ОДКБ на экстренном заседании во вторник рассмотрел предложения о возможном задействовании механизмов организации для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"13 сентября по инициативе армянской стороны состоялось экстренное заседание постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности с участием руководства секретариата ОДКБ и начальника объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова", - сказал Зайнетдинов.

"Члены совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", - сообщил пресс-секретарь.

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Тэги: ОДКБ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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