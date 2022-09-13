В ОДКБ обсудили возможное задействование механизмов организации для урегулирования конфликта Армении с Азербайджаном

Постоянный совет ОДКБ на экстренном заседании во вторник рассмотрел предложения о возможном задействовании механизмов организации для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. "13 сентября по инициативе армянской стороны состоялось экстренное заседание постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности с участием руководства секретариата ОДКБ и начальника объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова", - сказал Зайнетдинов. "Члены совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", - сообщил пресс-секретарь.

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