Германия планирует предоставить энергосектору гарантии по кредитам на 67 млрд евро

Германия готовится задействовать фонд, созданный для помощи бизнесу в борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса, чтобы предоставить гарантии по кредитам столкнувшимся с финансовыми трудностями энергетическим компаниям, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Контроль за механизмом будет осуществлять государственный банк развития KfW, объем кредитных гарантий составит около 67 млрд евро.
Правительство Олафа Шольца готовится одобрить план, который направлен на помощь энергетическим компаниям, вынужденным платить более высокие цены за энергоресурсы в связи с ограничениями поставок из России, на заседании в среду, сообщает агентство.
Крупнейшая в Европе экономика оказалась в центре энергетического кризиса в регионе, эксперты опасаются, что страна может столкнуться с волной банкротств.
Минобороны заявляет о гибели 50 военнослужащих Азербайджана в результате провокационных действий Армении
Россия выступает за полную реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху
Блинкен призвал к прекращению боевых действий между Арменией и Азербайджаном - госдеп
В Париже для экономии энергии прекратят ночную подсветку музеев и достопримечательностей
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19, 7 человек скончались
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Китай работает над гиперзвуковой противокорабельной ракетой, способной двигаться под водой
Туркмения может начать поставки газа и электроэнергии в Армению через территорию Ирана
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершилась летняя программа обучения Yelo Bank-а
Компания Glensol проведёт подготовку иностранных технических специалистов
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за август
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично