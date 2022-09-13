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ТЭК 13.09.2022 18:05

Германия планирует предоставить энергосектору гарантии по кредитам на 67 млрд евро

Германия готовится задействовать фонд, созданный для помощи бизнесу в борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса, чтобы предоставить гарантии по кредитам столкнувшимся с финансовыми трудностями энергетическим компаниям, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Контроль за механизмом будет осуществлять государственный банк развития KfW, объем кредитных гарантий составит около 67 млрд евро.

Правительство Олафа Шольца готовится одобрить план, который направлен на помощь энергетическим компаниям, вынужденным платить более высокие цены за энергоресурсы в связи с ограничениями поставок из России, на заседании в среду, сообщает агентство.

Крупнейшая в Европе экономика оказалась в центре энергетического кризиса в регионе, эксперты опасаются, что страна может столкнуться с волной банкротств.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭНЕРГОКОМПАНИИ, КРЕДИТЫ

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