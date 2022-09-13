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Внешняя политика 13.09.2022 17:06

Спецпредставитель госсекретаря США по Кавказу начал визит в Азербайджан

Спецпредставитель госсекретаря США на переговорах по Кавказу Филип Рикер прибыл во вторник в Баку с двухдневным визитом, обсудит с официальными лицами Азербайджана «поддержку усилий США по достижению прочного мира с Арменией».

«Рикер 13-14 сентября будет находиться в Азербайджане. Он обсудит поддержку США дипломатических усилий Азербайджана и Армении, направленных на достижение прочного мира», - сообщает посольство США в Баку.

Ранее Рикер в рамках турне по Южному Кавказу посетил Грузию и Армению.

Э.Шафиев

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Тэги: США, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ВИЗИТ


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