Спецпредставитель госсекретаря США по Кавказу начал визит в Азербайджан

Спецпредставитель госсекретаря США на переговорах по Кавказу Филип Рикер прибыл во вторник в Баку с двухдневным визитом, обсудит с официальными лицами Азербайджана «поддержку усилий США по достижению прочного мира с Арменией».

«Рикер 13-14 сентября будет находиться в Азербайджане. Он обсудит поддержку США дипломатических усилий Азербайджана и Армении, направленных на достижение прочного мира», - сообщает посольство США в Баку.

Ранее Рикер в рамках турне по Южному Кавказу посетил Грузию и Армению.

Э.Шафиев