Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.09 $/bbl +/- WTI 87.78 +0.99 Brent 94.00 +1.16

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.09.2022 19:05

Алжир не имеет особого потенциала роста экспорта газа

Алжир в последние годы не инвестировал существенно в развитие добычи газа и на фоне роста внутреннего потребления не имеет особых возможностей увеличить экспорт газа, заявил чрезвычайный и полномочный посол Алжира в России Смаил Бенамара в ходе Петербургского международного газового форума.

Он отметил, что Алжир планирует развивать газификацию регионов страны, доводя газ до каждого города и села, до каждой двери. "У нас не так много возможностей, чтобы увеличить объем экспорта газа, поэтому русские компании могут приезжать к нам, чтобы заниматься разведкой - мы мало вкладывали инвестиций в последнее время", - сказал посол.

Он сказал, что Алжир обладает существенными запасами газа на шельфе и хотел бы начать его добывать, но для этого нужны технологии. "Эта возможность рано или поздно будет рассматриваться", - подчеркнул посол.

Вместе с тем Бенамара отметил, что Алжир рассчитывает наладить энергопартнерства со всеми странами. Сейчас страна сотрудничает и с Россией, и с США, и с Германией и другими европейскими странами, и хотела бы иметь максимальное количество партнеров.

Бенамара заметил в беседе с журналистами, что в октябре делегация Алжира, в составе которой будет министр энергетики Алжира и глава госкомпании Sonatrach, по приглашению вице-премьера РФ Александра Новака посетят Российскую энергетическую неделю (РЭН) и не исключил, что в ее рамках пройдет и встреча тех министров ОПЕК+, которые будут присутствовать на мероприятии.

Посол заметил, что российские компании мало инвестируют в Алжир, как будто занимая выжидательную позицию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az