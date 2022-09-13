Алжир не имеет особого потенциала роста экспорта газа

Алжир в последние годы не инвестировал существенно в развитие добычи газа и на фоне роста внутреннего потребления не имеет особых возможностей увеличить экспорт газа, заявил чрезвычайный и полномочный посол Алжира в России Смаил Бенамара в ходе Петербургского международного газового форума.

Он отметил, что Алжир планирует развивать газификацию регионов страны, доводя газ до каждого города и села, до каждой двери. "У нас не так много возможностей, чтобы увеличить объем экспорта газа, поэтому русские компании могут приезжать к нам, чтобы заниматься разведкой - мы мало вкладывали инвестиций в последнее время", - сказал посол.

Он сказал, что Алжир обладает существенными запасами газа на шельфе и хотел бы начать его добывать, но для этого нужны технологии. "Эта возможность рано или поздно будет рассматриваться", - подчеркнул посол.

Вместе с тем Бенамара отметил, что Алжир рассчитывает наладить энергопартнерства со всеми странами. Сейчас страна сотрудничает и с Россией, и с США, и с Германией и другими европейскими странами, и хотела бы иметь максимальное количество партнеров.

Бенамара заметил в беседе с журналистами, что в октябре делегация Алжира, в составе которой будет министр энергетики Алжира и глава госкомпании Sonatrach, по приглашению вице-премьера РФ Александра Новака посетят Российскую энергетическую неделю (РЭН) и не исключил, что в ее рамках пройдет и встреча тех министров ОПЕК+, которые будут присутствовать на мероприятии.

Посол заметил, что российские компании мало инвестируют в Алжир, как будто занимая выжидательную позицию.