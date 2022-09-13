Президент Азербайджана и глава ЕБРР обсудили выделение кредита в размере $100 млн для ASCO

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо (Odile Renaud-Basso), сообщает сайт главы государства.
На встрече обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР в различных областях. В частности, было отмечено участие ЕБРР в проектах по поддержке экономической деятельности в ненефтяном секторе, по созданию рабочих мест, участие и поддержка ЕБРР в увеличении финансирования наряду с государственными предприятиями, частного сектора, в проектах в сфере возобновляемой и альтернативной энергетики в Азербайджане. Также подчеркнута важность расширения этого участия банком.
Кроме того, обсуждены перспективы проекта по расширению Каспийского морского пароходства (ASCO), под который ЕБРР планирует выделить $100 млн. Также состоялся обмен мнениями о возможном участии Банка в расширении проекта «Южный газовый коридор», имеющего особое значение для энергетической безопасности Европы.
В ходе встречи также обсуждено сотрудничество в сфере телекоммуникаций, подчеркнута важность подписания Грантового, Кредитного и Проектного соглашений по проекту «Уличное освещение», реализуемому в рамках программы «Гянджа-Зеленый город». Обсуждены перспективы реализации подобных проектов в других городах нашей страны.
Б.Рустамбеков
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