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Внешняя политика 13.09.2022 18:34

Алиев посетил посольство Великобритании в связи с кончиной королевы Елизаветы II

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Великобритании, выразив соболезнование в связи в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Как сообщает во вторник сайт главы государства, Алиев оставил запись в траурной книге.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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