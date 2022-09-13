Алиев посетил посольство Великобритании в связи с кончиной королевы Елизаветы II

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Великобритании, выразив соболезнование в связи в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Как сообщает во вторник сайт главы государства, Алиев оставил запись в траурной книге. Б.Рустамбеков

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