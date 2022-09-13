Всю ответственность за провокации несет военно-политическое руководство Армении - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял спецпредставителя госсекретаря США на переговорах по Кавказу Филипа Рикера, сообщает сайт главы государства.

Предметом обсуждений стали широкомасштабные провокации, совершенные 13 сентября вооруженными силами Армении на Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях границы двух стран.

Алиев заявил, что Азербайджан принял ответные меры на эти провокации со стороны Армении и подчеркнул, что всю ответственность за провокации несет военно-политическое руководство Армении.

В ходе беседы была подчеркнута важность обеспечения мира и стабильности в регионе, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продолжения мирной повестки дня.

Б.Рустамбеков