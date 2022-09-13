Нефть вновь дешевеет на статданных об инфляции в США

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению в ходе волатильных торгов во вторник после публикации статистических данных об инфляции в США, спровоцировавших распродажу рисковых активов.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,5 (0,53%) - до $93,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,08 (0,09%) - до $87,7 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,1%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

Аналитики UBS ухудшили прогнозы цен на Brent на конец текущего года до $110 за баррель со $125 за баррель. Между тем банк ожидает, что прекращение продажи нефти из стратегических запасов в США и усилия ЕС по ограничению импорта российской нефти подстегнут цены вверх в ближайшие месяцы.

Эксперты UBS прогнозируют, что цена Brent достигнет $125 за баррель в марте 2023 года.

Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления США о том, что они не видят возможности скорого достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление соглашения 2015 года в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.