Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.09 $/bbl +/- WTI 87.78 +0.99 Brent 94.00 +1.16

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.09.2022 19:11

Нефть вновь дешевеет на статданных об инфляции в США

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению в ходе волатильных торгов во вторник после публикации статистических данных об инфляции в США, спровоцировавших распродажу рисковых активов.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,5 (0,53%) - до $93,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,08 (0,09%) - до $87,7 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,1%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

Аналитики UBS ухудшили прогнозы цен на Brent на конец текущего года до $110 за баррель со $125 за баррель. Между тем банк ожидает, что прекращение продажи нефти из стратегических запасов в США и усилия ЕС по ограничению импорта российской нефти подстегнут цены вверх в ближайшие месяцы.

Эксперты UBS прогнозируют, что цена Brent достигнет $125 за баррель в марте 2023 года.

Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления США о том, что они не видят возможности скорого достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление соглашения 2015 года в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


ОПЕК сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2022г и 2023г Цены на нефть опускаются после подъема накануне Нефть ускорила рост, Brent торгуется у $91,6 за баррель Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе, Brent - $89,82 за баррель Нефть умеренно дорожает на фоне данных о запасах в США, Brent - $88,4 за баррель Стоимость Brent в среду опускалась ниже $89 за баррель впервые с февраля

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az