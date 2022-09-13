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Внешняя политика 13.09.2022 19:15

Алиев и Путин проведут встречу в Самарканде

Встреча президента РФ Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева "на полях" саммита ШОС в Самарканде 16 сентября будет иметь важное значение на фоне нового обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"С учетом произошедшего этой ночью важный характер будет носить беседа в Самарканде Владимира Владимировича с Алиевым", - сказал он журналистам на брифинге в преддверии поездки Путина на саммит ШОС.

По словам Ушакова, встреча президентов состоится 16 сентября.

В ночь на вторник Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном. Ереван также запросил помощи ОДКБ в связи с ситуацией на границе.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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