Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.09 $/bbl +/- WTI 87.78 +0.99 Brent 94.00 +1.16

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 13.09.2022 19:27

Позиции ВС Азербайджана подверглись артиллерийскому обстрелу

Подразделения вооруженных сил Армении, несмотря на объявление о прекращении огня, обстреляли позиции ВС Азербайджана из артиллерийских орудий, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«13 сентября в 16:55 подразделения вооруженных сил Армении, несмотря на объявление о прекращении огня, обстреляли позиции ВС Азербайджана из артиллерийских орудий, расположенные в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района, с позиций азербайджано-армянской границы, расположенных в направлении населенного пункта Вагуди района Гаракилься», - отмечается в сообщении.

Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

Несмотря на объявление о прекращении огня с 09:00, перемирие вдоль границы интенсивно нарушается Арменией с применением артиллерии и другого тяжелого вооружения.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, АРТИЛЛЕРИЯ


Похожие новости


Минобороны Азербайджана сообщило о периодическом обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в пятницу своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе ВС Армении в очередной раз обстреляли азербайджанские позиции в направлении Кельбеджара и Лачина ВС Армении вновь подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанских военных на границе ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az