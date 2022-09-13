Позиции ВС Азербайджана подверглись артиллерийскому обстрелу

Подразделения вооруженных сил Армении, несмотря на объявление о прекращении огня, обстреляли позиции ВС Азербайджана из артиллерийских орудий, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«13 сентября в 16:55 подразделения вооруженных сил Армении, несмотря на объявление о прекращении огня, обстреляли позиции ВС Азербайджана из артиллерийских орудий, расположенные в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района, с позиций азербайджано-армянской границы, расположенных в направлении населенного пункта Вагуди района Гаракилься», - отмечается в сообщении.

Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

Несмотря на объявление о прекращении огня с 09:00, перемирие вдоль границы интенсивно нарушается Арменией с применением артиллерии и другого тяжелого вооружения.

Б.Рустамбеков