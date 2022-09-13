Блинкен призвал к прекращению боевых действий между Арменией и Азербайджаном - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник поговорил по телефону по отдельности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном и призвал стороны воздержаться от эскалации ситуации.

«Он выразил «глубокую обеспокоенность в связи с военными действиями на армянско-азербайджанской границе", - говорится в пресс-релизе госдепа.

Блинкен призвал к прекращению боевых действий.