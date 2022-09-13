Россия выступает за полную реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе разговора Байрамов проинформировал о ситуации, сложившейся в результате широкомасштабных провокационных действий вооруженных сил Армении и о мерах предпринятых Азербайджаном для их предотвращения.

Особо отмечено, что Армения на протяжении последнего месяца на постоянной основе подвергала позиции ВС Азербайджана обстрелам, продолжала минирование территорий Азербайджана, и в противовес трехстороннему заявлению не в полном объеме вывела вооруженные формирования с территорий Азербайджана.

В свою очередь Лавров указал на необходимость недопущения конфликтов в регионе, а также на важность полной реализации трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России.

Б.Рустамбеков