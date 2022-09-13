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Дальнее зарубежье 13.09.2022 21:00

Китай работает над гиперзвуковой противокорабельной ракетой, способной двигаться под водой

КНР ведет работы над проектом гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которая при поражении цели сможет уйти под воду и двигаться там на большой глубине, сообщает во вторник South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на участвующих в этих разработках исследователей.

Концепцию ракеты разработала группа специалистов из Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая, который находится под руководством одновременно Минобороны КНР и министерства образования.

В полете ракета должна быть способна двигаться со скоростью в 2,5 раза больше скорости звука на высоте 10 тыс. м, на которой летают коммерческие авиалайнеры. Дальность полета в этом режиме составит до 200 км прежде, чем ракета сможет спуститься к поверхности моря для полета еще на 20 км.

В 10 км до цели ракета перейдет в подводный режим, двигаясь со скоростью 360 км/ч. С целью снизить сопротивление водной среды ракета будет перемещаться в режиме суперкавитации, при котором вокруг ракеты образуется полость, заполненная водяным паром. При этом ракета сможет менять курс и опускаться на глубину до 100 м с целью избежать воздействия подводных средств обороны врага.

Ведущий ученый проекта Ли Пэнфэй заверил, что ни одна из существующих систем корабельной защиты не предназначена для противодействия атакам такой ракетой, добавляет SCMP.

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Тэги: КИТАЙ, ГИПЕРЗВУК, РАКЕТА, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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