Китай работает над гиперзвуковой противокорабельной ракетой, способной двигаться под водой

КНР ведет работы над проектом гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которая при поражении цели сможет уйти под воду и двигаться там на большой глубине, сообщает во вторник South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на участвующих в этих разработках исследователей.

Концепцию ракеты разработала группа специалистов из Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая, который находится под руководством одновременно Минобороны КНР и министерства образования.

В полете ракета должна быть способна двигаться со скоростью в 2,5 раза больше скорости звука на высоте 10 тыс. м, на которой летают коммерческие авиалайнеры. Дальность полета в этом режиме составит до 200 км прежде, чем ракета сможет спуститься к поверхности моря для полета еще на 20 км.

В 10 км до цели ракета перейдет в подводный режим, двигаясь со скоростью 360 км/ч. С целью снизить сопротивление водной среды ракета будет перемещаться в режиме суперкавитации, при котором вокруг ракеты образуется полость, заполненная водяным паром. При этом ракета сможет менять курс и опускаться на глубину до 100 м с целью избежать воздействия подводных средств обороны врага.

Ведущий ученый проекта Ли Пэнфэй заверил, что ни одна из существующих систем корабельной защиты не предназначена для противодействия атакам такой ракетой, добавляет SCMP.

1аю 00