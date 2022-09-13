Минобороны заявляет о гибели 50 военнослужащих Азербайджана в результате провокационных действий Армении

Министерство обороны Азербайджана заявляет о гибели 50 военнослужащих ВС Азербайджана в результате широкомасштабных провокационных действий Армении 12 и 13 сентября на азербайджано-армянской границе в направлении Дашкесана, Кялбаджара, Лачина и Зангилана.

"В результате широкомасштабных провокационных действий Армении 12 и 13 сентября на азербайджано-армянской границе в направлении Дашкесана, Кялбаджара, Лачина и Зангилана шахидами стали 50 военнослужащих Азербайджана. Из них 42 человека являются военнослужащими Азербайджанской армии и 8 человек -Государственной пограничной службы", - говорится в сообщении министерства.