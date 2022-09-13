Минск призывает Армению и Азербайджан к сдержанности

МИД Белоруссии выступил с заявлением в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе и призвал обе стороны к сдержанности.
"Призываем руководство дружественных Азербайджана и Армении к сдержанности и соблюдению всех ранее достигнутых договоренностей", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что в Минске с тревогой следят за очередным обострением ситуации на азербайджано-армянской границе, скорбят о погибших с обеих сторон, а также желают скорейшего выздоровления пострадавшим.
Любые конфликты могут и должны разрешаться исключительно политико-дипломатическими средствами, уверены в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
"Со своей стороны Республика Беларусь продолжит во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе", - заявили в МИД.
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