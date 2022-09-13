Примерно 145 млн людей в мире столкнулись с затяжными последствиями COVID-19 - ВОЗ

Около 145 млн жителей планеты за первые два года пандемии COVID-19 пережили долгосрочные последствия заболевания коронавирусом (постковидный синдром), сообщили во вторник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Исследование Института показателей и оценки здоровья (IHME) медицинской школы Вашингтонского университета в США показало, что за первые два года пандемии около 145 млн людей по всему миру испытывали какие-либо из трех групп симптомов постковидного синдрома: усталость вместе с болями в теле и перепадами настроения, когнитивные проблемы и одышку", - приводят в докладе Европейского регионального бюро ВОЗ слова директора IHME Кристофера Мюррея.

Согласно докладу по меньшей мере 17 млн человек в 53 странах-членах Европейского региона ВОЗ могли за это время страдать от синдрома. В публикации отмечается, что симптомы COVID-19 в 2020 и 2021 году у этого числа людей проявлялись как минимум три месяца. В то время как большинство заболевших коронавирусом людей полностью выздоравливают, у 10-20% развиваются различные среднесрочные и долгосрочные симптомы, такие как усталость, одышка и когнитивная дисфункция вроде спутанности сознания, забывчивости. Кроме того, такие симптомы могут исчезать и возникать вновь с течением времени. Отмечается, что многим придется еще годы жить с такими симптомами.

Также появились предположения, что у женщин в два раза чаще, чем у мужчин болезнь протекает длительно. Вероятно, у каждой третьей переболевшей женщины и каждого пятого мужчины развивается постковидный синдром.

"Миллионы людей в нашем регионе, Европе и Центральной Азии страдают от мучительных симптомов на протяжении многих месяцев после первичного заражения COVID-19", - цитируются в докладе слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Однако в докладе не уточняют, проявляются ли долгосрочные симптомы чаще у прошедших вакцинацию, или же у не привитых.

Агентство Associated Press в свою очередь сообщает, что по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, один из четырех жителей в возрасте 65 лет и старше вплоть до года мог испытывать как минимум один симптом COVID-19 после первоначального инфицирования. Среди более молодых жителей такая ситуация наблюдается у каждого пятого.