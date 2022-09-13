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Дальнее зарубежье 13.09.2022 22:45

ЕК в среду озвучит меры по решению проблем на энергорынке ЕС

Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон сообщила, что в среду, 14 сентября, будет обнародовано предложение ЕК по решению ряда проблем, возникших на рынке энергии ЕС.

"Завтра мы представим предложение, которое имеет целью устранить эти проблемы", - заявила еврокомиссар во вторник, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

В числе мер она, в частности, назвала сокращение спроса на электроэнергию, ограничение доходов энергокомпаний, производящих электроэнергию с низкими затратами, взносы от получающих сверхприбыли компаний по производству газа, нефти и угля.

Касаясь российского газового импорта, Симсон отметила, что "потолок" на российский газ позволил бы решить проблему спекуляций с ценой. Вместе с тем необходимо больше работы, чтобы оценить риск возможного негативного воздействия такой меры на некоторые государства-члены ЕС. Кроме того, Еврокомиссия продолжит анализировать, как смогло бы функционировать ограничение цены на весь газовый импорт и какими будут последствия.

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Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, ЕК, МЕРЫ


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