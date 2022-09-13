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Социум 13.09.2022 22:23

Алиев выразил соболезнования семьям и близким азербайджанских военных, погибших при пресечении армянских провокаций на границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям, близким военнослужащих, ставших шехидами при пресечении провокаций армянских военных на границе 13 сентября.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям, близким военнослужащих, ставших шехидами 13 сентября во время предотвращения широкомасштабных провокаций армянских вооруженных сил в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов, и всему народу Азербайджана. Да упокоит Аллах души наших шехидов!», - написал Алиев в своем аккаунте в соцсетях.

Президент подчеркнул, что «кровь наших шехидов отомщена!».

Как сообщалось ранее, по данным Минобороны 50 азербайджанских военных погибли 13 сентября в боестолкновениях на границе с Арменией при пресечении провокаций армянской стороны.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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