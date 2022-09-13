Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар 14 сентября посетит Азербайджан и Армению, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во вторник в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе разговора Боррель выразил обеспокоенность напряженностью на армяно-азербайджанской границе. Он также отметил важность продолжения переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.
Боррель в ходе разговора сообщил, что специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар 14 сентября посетит регион.
Байрамов, в свою очередь, заявил, что Армения грубо нарушила свои обязательства и предприняла широкомасштабные провокации против ВС Азербайджана, в результате чего погибли 50 азербайджанских военных. Министр добавил, что ВС Азербайджана предприняли адекватные меры для пресечения провокаций и защиты территориальной целостности Азербайджана.
«Байрамов и Боррель провели также обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД.
Р.Ахмедов
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