Алиев и Эрдоган обсудили эскалацию на границе Азербайджана с Арменией

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора во вторник обсудили провокации армянских военных на границе с Азербайджаном, а также обменялись мнениями по будущим контактам.
Пресс-служба президента Азербайджана сообщает, что в ходе разговора Эрдоган выразил Алиеву соболезнование в связи с гибелью азербайджанских военных при пресечении армянских провокаций на границе.
Он отметил, что Турция всегда рядом и солидарна с Азербайджаном.
«Алиев, в свою очередь, заявил, что ВС Азербайджана с героизмом и высоким профессионализмом пресекли широкомасштабные провокации Армении. Президент Азербайджана всю вину за эскалацию и провокации возложил на Армению», - подчеркивается в информации.
Алиев и Эрдоган в ходе разговора подтвердили, что Азербайджан и Турция являются стратегическими союзниками, и отношения между странами развиваются во всех направлениях.
«Главы государств обменялись мнениями по будущим контактам», - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.
Р.Ахмедов
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