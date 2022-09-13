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Внешняя политика 13.09.2022 22:49

Алиев и Эрдоган обсудили эскалацию на границе Азербайджана с Арменией

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора во вторник обсудили провокации армянских военных на границе с Азербайджаном, а также обменялись мнениями по будущим контактам.

Пресс-служба президента Азербайджана сообщает, что в ходе разговора Эрдоган выразил Алиеву соболезнование в связи с гибелью азербайджанских военных при пресечении армянских провокаций на границе.

Он отметил, что Турция всегда рядом и солидарна с Азербайджаном.

«Алиев, в свою очередь, заявил, что ВС Азербайджана с героизмом и высоким профессионализмом пресекли широкомасштабные провокации Армении. Президент Азербайджана всю вину за эскалацию и провокации возложил на Армению», - подчеркивается в информации.

Алиев и Эрдоган в ходе разговора подтвердили, что Азербайджан и Турция являются стратегическими союзниками, и отношения между странами развиваются во всех направлениях.

«Главы государств обменялись мнениями по будущим контактам», - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


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