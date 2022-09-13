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Регион 13.09.2022 23:27

Генсек ОДКБ может поехать на армяно-азербайджанскую границу

На внеочередном заседании совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло по инициативе Армении, были предложены шаги в связи с обострением ситуации в отдельных районах азербайджано-армянской границы, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

"Нынешняя ситуация требует досконального изучения. Предложены шаги, которые видится возможным предпринять в оперативном порядке: в их числе - выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада Главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и объединённого штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений", - сообщили в пресс-службе.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на заседании заявил, что Минск выступает за безальтернативное мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Принципиальная позиция, озвученная сегодня: наша страна всегда исходила из безальтернативного мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, исключительно политико-дипломатическими методами", - заявил Вольфович.

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Тэги: ОДКБ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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