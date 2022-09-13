США призывают РФ сыграть роль в урегулировании ситуации между Ереваном и Баку

Власти США обращаются с призывом к России использовать влияние для урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном, заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы призываем все вовлеченные стороны, в том числе Россию, конструктивным образом использовать свое значительное влияние для деэскалации", - заявил Прайс на брифинге.