США призывают РФ сыграть роль в урегулировании ситуации между Ереваном и Баку

Власти США обращаются с призывом к России использовать влияние для урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном, заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс.
"Мы призываем все вовлеченные стороны, в том числе Россию, конструктивным образом использовать свое значительное влияние для деэскалации", - заявил Прайс на брифинге.
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