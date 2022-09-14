Глава МИД Франции призвала Ереван и Баку все проблемы решать политико-дипломатическим путем

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора во вторник с главой МИД Франции Катрин Колонна обсудил текущую ситуацию на Южном Кавказе и эскалацию на армяно-азербайджанской границе.

«Байрамов заявил Колонне, что Армения в постконфликтный период не выполняет свои обязательства, предпринимает военные и политические провокации, что противоречит трехсторонним заявлениям лидеров Азербайджана, Армении и РФ. В результате очередной такой провокации со стороны Армении 12-13 сентября погибло большое число азербайджанских военных (50 человек – ИФ)», - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов также заявил, что Армения до сих пор не вывела свои вооруженные формирования с территории Азербайджана (из Карабахского региона – ИФ). В связи с этим он подчеркнул, что важно, чтобы Армения отказались от агрессивной политики.

Колонна, в свою очередь, выразила беспокойство напряженностью на Южном Кавказе, отметила важность продолжения политики нормализации отношений Азербайджана и Армении и все проблемы решать политико-дипломатическим путем.

«Байрамов и Колонна также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов