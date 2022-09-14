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Регион 14.09.2022 00:47

ОДКБ создаст рабочую группу для отслеживания ситуации на армяно-азербайджанской границе

Совет коллективной безопасности Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) согласовал создание рабочей группы для отслеживания ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба организации.

"Было согласовано предложение о создании рабочей группы из числа сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ", - сообщили в пресс-службе организации во вторник.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ОДКБ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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