ОДКБ создаст рабочую группу для отслеживания ситуации на армяно-азербайджанской границе

Совет коллективной безопасности Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) согласовал создание рабочей группы для отслеживания ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба организации. "Было согласовано предложение о создании рабочей группы из числа сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ", - сообщили в пресс-службе организации во вторник.

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