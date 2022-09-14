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Регион 14.09.2022 00:49

ОДКБ направляет в Армению миссию во главе с генсеком Засем для оценки обстановки

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направляет в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем, чтобы оценить обстановку на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе сессии Совета коллективной безопасности была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения Миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств - членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки", - сказал Зайнетдинов по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Также, по его словам, миссия подготовит обстоятельный доклад главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности, проведение которой планируется осенью в Ереване, о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности.

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Тэги: ОДКБ, АРМЕНИЯ, МИССИЯ, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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