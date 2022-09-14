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Регион 14.09.2022 00:50

Путин сообщил ОДКБ о действиях РФ для снижения напряженности на границе Армении и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил о дополнительных шагах, направленных на снижение напряженности на армяно-азербайджанской границе.

"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Там заявили, что в ходе сессии состоялся обстоятельный и откровенный обмен мнениями.

"Все участники заседания СКБ выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов международного права и договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года", - отметили в пресс-службе.

"Были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе", - проинформировали в организации.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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