Starbucks планирует потратить $450 млн на обновление кофеен в Северной Америке в 2023г

- Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, планирует потратить $450 млн на обновление кофеен в Северной Америке в следующем году. Об этом руководство компании объявило в ходе Дня инвестора в Сиэтле.
Кроме того, Starbucks намерена открыть 2 тыс. новых кофеен в США к 2025 году, которые будут работать с упором на развитие новых сервисов, включая автокафе, заказы через мобильное приложение и доставку. На автокафе (заказ делается не выходя из машины) на данный момент приходится до 50% заказов в США, а спрос на сервис доставки продукции Starbucks вырос на 24% в этом году.
"Очевидно, что наши кофейни должны измениться. Они были созданы для другой эры", - заявил главный операционный директор компании Джон Калвер.
Starbucks также позаботится и об упрощении работы для сотрудников. К примеру, компания представила новое устройство кухни, благодаря которому сократится время приготовления холодных напитков и разогрева еды.
Сами работники смогут воспользоваться более гибким рабочим графиком, увеличенным больничным отпуском и получать увеличенные чаевые благодаря улучшению мобильного приложения.
Во главе этих изменений будет стоять новый главный исполнительный директор Starbucks Лаксман Нарсимхан, который был назначен на эту должность на прошлой неделе. Нарасимхан присоединится к компании 1 октября и полгода до апреля будет знакомиться с новой работой. В этом ему поможет временно исполняющий обязанности CEO Starbucks и основатель сети кофеен Говард Шульц.
Котировки акций Starbucks на дополнительных торгах во вторник подорожали на 2,5%. С начала года капитализация компании упала почти на 25% и составляет сейчас порядка $102,2 млрд.
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