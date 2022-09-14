Минсельхоз Азербайджана направит свыше 5 млн манатов на закупку вакцины от ящура

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направит свыше 5,1 млн манатов на закупку вакцины от ящура для мелкого рогатого скота. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.etender.gov.az, Агентство аграрных услуг при министерстве подписало с «Forester LLC» контракт на закупку вакцин. Сумма контракта – 5 млн 176,67 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».