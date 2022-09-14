Эмбарго ЕС на российскую нефть приведет к сокращению мировых поставок нефти и нефтепродуктов на 2,4 млн б/с - МЭА

Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти приведет к снижению мировых поставок нефти и нефтепродуктов на 2,4 млн б/с, сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В частности, после вступления ограничений рынок недополучит около 1,4 млн б/с нефти и 1 млн б/с нефтепродуктов.

МЭА подчеркивает, что запрет ЕС на морские поставки нефти приведет к дальнейшему перераспределению поставок в третьи страны, которые не согласны с предложением G7 по введению ценового потолка на российскую нефть.

Агентство считает, что после введения ограничений общая добыча нефти в РФ к февралю 2023 года сократится до 9,5 млн б/с, что на 1,9 млн б/с меньше, чем за аналогичный месяц 2022-го.

Как сообщалось, ЕС ввел эмбарго на закупку российской нефти морским путем с 5 декабря 2022 года и на закупки нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. В настоящее время обсуждается введение "потолка" цены на российскую нефть, чтобы ограничить доходы России от продажи нефти.