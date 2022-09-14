Азербайджан не мог не отреагировать на провокации Армении на границе – глава МИД Турции

Анкара осуждает Ереван за провокации на азербайджано-армянской границе и призывает Армению к диалогу с Азербайджаном, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«События, произошедшие два дня назад (на азербайджано-армянской границе –ИФ), показывают насколько хрупка ситуация в этом регионе. Азербайджан предложил подписать всеобъемлющий мирный договор, но Армения долгое время не отвечала на это предложение», - заявил Чавушоглу в среду.

Он добавил, что при посредничестве Турции и Европейского Союза в этом вопросе был налажен контакт между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Кроме того, начались обсуждения по делимитации и демаркации границы.

«Однако, время от времени Армения продолжает совершать провокации (на границе с Азербайджаном –ИФ). Два дня назад подобная провокация повторилась и конечно, Азербайджан не мог на это не отреагировать. (…) Если мы хотим устойчивого мира и стабильности в регионе, то Армения должна отказаться от своих провокаций и предпринять искренние шаги, как в нашу сторону (Турции – ИФ), так и в сторону Азербайджана, нацеленные на мир и сотрудничество», - сказал глава турецкой дипломатии.

Н.Аббасова