Двое киргизских военных ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном

Двое военнослужащих Киргизии получили ранения в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщает в среду Погранслужба Госкомитета национальной безопасности страны. "В результате вооруженного инцидента в местности Булак-Башы двое военнослужащих Погранслужбы Киргизии получили ранения", - сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, в результате разрыва мины от миномета один пограничник получил легкое осколочное ранение - осколок прошел по касательной, второй военнослужащий - контузию. Им оказана медицинская помощь, военнослужащие находятся под наблюдением врачей. Состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

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