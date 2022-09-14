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СНГ 14.09.2022 12:27

Двое киргизских военных ранены в перестрелке на границе с Таджикистаном

Двое военнослужащих Киргизии получили ранения в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщает в среду Погранслужба Госкомитета национальной безопасности страны.

"В результате вооруженного инцидента в местности Булак-Башы двое военнослужащих Погранслужбы Киргизии получили ранения", - сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате разрыва мины от миномета один пограничник получил легкое осколочное ранение - осколок прошел по касательной, второй военнослужащий - контузию. Им оказана медицинская помощь, военнослужащие находятся под наблюдением врачей. Состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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