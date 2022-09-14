МЭА оценивает рост экспорта нефти из РФ в августе до 5 млн б/с

Общий объем нефтяного экспорта из РФ в августе вырос на 220 тыс. б/с к июлю, до 7,6 млн б/с в сутки, что на 390 тыс. б/с ниже уровня до начала проведения военной операции на Украине, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.
При этом, экспорт российской нефти вырос на 190 тыс. б/с, до 5 млн б/с, продажа нефтепродуктов была стабильной, на уровне 2,6 млн б/с.
По мнению экспертов агентства, предполагаемые доходы от экспорта упали на $1,2 млрд, до $17,7 млрд из-за снижения цены на сырье почти на $35/б.
Импорт российской нефти в ЕС/Великобританию с начала года сократился на 880 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с, в то время как европейский импорт из США вырос на 400 тыс. б/с, до 1,6 млн б/с. Ирак, Норвегия, Гайана и Саудовская Аравия также увеличили поставки в ЕС, отмечает МЭА.
"Возможности российского экспорта значительно сузились. На долю его крупнейших клиентов из ЕС, Китая, Индии и Турции в настоящее время приходится более 83% от общего объема поставок по сравнению с 70% в прошлом году. Запреты ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов, которые вступают в силу в декабре и феврале 2023 года соответственно, исключат крупнейший в мире регион-импортер сырья из списка покупателей российской нефти", - говорится в отчете.
В то же время агентство указывает, что в августе ЕС вновь стал крупнейшим покупателем российской нефти. "Поставки в ЕС практически не изменились за месяц и составили 2,8 млн б/с в сутки", - пишет МЭА. Впервые с конца февраля экспорт нефти из РФ в ЕС увеличился за месяц, но только в два пункта назначения - Италию и Нидерланды, где нефтеперерабатывающими заводами владеет российский "ЛУКОЙЛ", уточняют эксперты. Отгрузки нефтепродуктов в ЕС, напротив, снизились на 140 тыс. б/с к предыдущему месяцу, до 1 млн б/с Поставки дизельного топлива упали до 580 тыс. б/с, что примерно на 10% ниже среднего уровня января-февраля. В целом, нефтяные поставки в ЕС сократились на 1,1 млн б/с с момента СВО, их доля в российском экспорте уменьшилась с 49% до 37%.
Поставки российской нефти в Китай практически не изменились за месяц и находятся незначительно ниже уровня, чем в ЕС. МЭА, ссылаясь на официальные данные Китая за июль, который показывает объемы, прошедшие таможенное оформление, отмечает, что Россия третий месяц подряд остается крупнейшим поставщиком данного сырья в страну, на ее долю приходится около 20% всего импорта.
Агентство также добавляет, что в августе в Великобританию была отправлена партия российского мазута в 330 тыс. тонн, которая была выгружена 6 сентября на НПЗ Lindsey, принадлежащем Prax Group.
В отчете говорится, что общий нефтяной экспорт из РФ в Индию сократился на 120 тыс. б/с, до 1 млн б/с, а в Турцию поставки выросли до нового рекордного уровня в 580 тыс. б/с, из которых 350 тыс. б/с приходится на нефть, что эквивалентно почти половине потребления в стране.
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