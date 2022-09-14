Азербайджан сократил в январе-августе добычу нефти с конденсатом на 5%, газа - увеличил на 10%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-августе 2022 года составила 21 млн 869,8 тыс. тонн, что на 5,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 21 млн 809,4 тыс. тонн (спад на 5,2%).

Добыча газа в Азербайджане в январе-августе 2022 года составила 30 млрд 656,7 млн кубометров (рост на 9,8%). При этом, добыча товарного газа составила 22 млрд 930 млн кубометров (рост на 11,3%).

В 2021 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 580,7 тыс. тонн (рост на 0,1%), газа - 43 млрд 863,5 млн кубометров (рост на 18,1%).

Н.Аббасова