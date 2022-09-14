Казахстан может пересмотреть прогноз по добыче нефти на 2022г в сторону снижения - глава Минэнерго республики

Прогноз добычи нефти на 2022 год может быть пересмотрен в сторону снижения из-за ситуации, возникшей на крупнейшем месторождении страны Кашагане, заявил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"Может, конечно", - сказал Акчулаков, отвечая на вопрос, сможет ли ситуация с ограничением добычи нефти на Кашагане повлиять на изменение прогноза по добыче нефти в республике на 2022 год.

"У нас сегодня план примерно на этот год 85,5 - 85,7 млн тонн. На этот год мы его хотим снизить", - добавил он.

Как сообщалось, 3 августа производственные операции на месторождении Кашаган были приостановлены в связи с обнаружением признаков утечки газа на установке комплексной подготовки нефти и газа "Болашак".