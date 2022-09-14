Азербайджан за 8 месяцев увеличил производство легковых автомобилей на 11%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-августе 2022 года составило 1,389 тыс. единиц, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 11,1%.

В январе было произведено 102 автомобиля, феврале - 3, марте - 334, апреле - 271, мае – 229, июне – 118, июле – 153, в августе - 179.

На складах производителей на 1 сентября 2022 года имеется 229 единиц легковых автомобилей.

По данным статистики, в январе-августе в стране произведено 404 трактора, что на 6,5% меньше 8 месяцев 2021 года.

На складах на 1 сентября 2022 года имеется 27 тракторов.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.

В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

В 2021 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2 тыс. 43 единицы (рост на 4,8% от показателя 2020 года), тракторов - 651 (рост в 2,2 раза).

Б.Рустамбеков