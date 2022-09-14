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Оборона 14.09.2022 13:02

ВС Армении обстреливают позиции ВС Азербайджана на границе из гаубиц Д-20 и Д-30 – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении в среду продолжают обстреливать позиции азербайджанских военных в Кяльбяджарском направлении границы, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Несмотря на призывы международного сообщества и достигнутую договоренность о прекращении огня, в приграничных районах со стороны вооруженных сил Армении продолжаются обстрелы и провокации с применением артиллерии и другого тяжелого вооружения», - подчеркивает Минобороны.

По данным ведомства, армянская сторона ведет обстрел, в том числе, из гаубиц Д-20 и Д-30 по позициям ВС Азербайджана в населенных пунктах Зейлик, Елличе и Юхары Айрым Кяльбяджарского района.

«Еще раз заявляем, что вся ответственность за эскалацию лежит на военно-политическом руководстве Армении», - указали в Минобороны.

Ведомство отмечает, что ВС Азербайджана осуществляют «локальные контрмеры только против огневых точек, являющихся легитимными военными целями».

«Армянская сторона должна воздерживаться от провокационных действий и придерживаться достигнутой договоренности о прекращении огня», - добавили в Минобороны Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПОЗИЦИИ, ОБСТРЕЛ


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