ВС Армении обстреливают позиции ВС Азербайджана на границе из гаубиц Д-20 и Д-30 – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении в среду продолжают обстреливать позиции азербайджанских военных в Кяльбяджарском направлении границы, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Несмотря на призывы международного сообщества и достигнутую договоренность о прекращении огня, в приграничных районах со стороны вооруженных сил Армении продолжаются обстрелы и провокации с применением артиллерии и другого тяжелого вооружения», - подчеркивает Минобороны.
По данным ведомства, армянская сторона ведет обстрел, в том числе, из гаубиц Д-20 и Д-30 по позициям ВС Азербайджана в населенных пунктах Зейлик, Елличе и Юхары Айрым Кяльбяджарского района.
«Еще раз заявляем, что вся ответственность за эскалацию лежит на военно-политическом руководстве Армении», - указали в Минобороны.
Ведомство отмечает, что ВС Азербайджана осуществляют «локальные контрмеры только против огневых точек, являющихся легитимными военными целями».
«Армянская сторона должна воздерживаться от провокационных действий и придерживаться достигнутой договоренности о прекращении огня», - добавили в Минобороны Азербайджана.
Р.Ахмедов
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