Лесные пожары распространяются на юго-западе Франции, сотни человек эвакуированы

Французским пожарным пока не удается взять под контроль лесные пожары в департаменте Жиронда на юго-западе страны, огонь продолжает распространяться, сообщают в среду французские СМИ.
К настоящему моменту пожары бушуют на площади более чем 3,2 тыс. гектаров.
Спасатели эвакуировали за минувшую ночь 300 человек. Общее число эвакуированных с понедельник жителей из-за пожаров возросло до 840 человек.
В ликвидации пожаров задействованы 920 пожарных, а также специальная авиация.
Отмечается, что лесные пожары приблизились к населенному пункту в районе винодельческой зоны Медок.
В понедельник французское метеорологическое агентство Meteo France объявило, что ранее в сентябре температура воздуха в ряде районов Франции поднялась до рекордно высоких показателей.
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