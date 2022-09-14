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Дальнее зарубежье 14.09.2022 16:03

Лесные пожары распространяются на юго-западе Франции, сотни человек эвакуированы

Французским пожарным пока не удается взять под контроль лесные пожары в департаменте Жиронда на юго-западе страны, огонь продолжает распространяться, сообщают в среду французские СМИ.

К настоящему моменту пожары бушуют на площади более чем 3,2 тыс. гектаров.

Спасатели эвакуировали за минувшую ночь 300 человек. Общее число эвакуированных с понедельник жителей из-за пожаров возросло до 840 человек.

В ликвидации пожаров задействованы 920 пожарных, а также специальная авиация.

Отмечается, что лесные пожары приблизились к населенному пункту в районе винодельческой зоны Медок.

В понедельник французское метеорологическое агентство Meteo France объявило, что ранее в сентябре температура воздуха в ряде районов Франции поднялась до рекордно высоких показателей.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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