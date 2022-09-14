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Дальнее зарубежье 14.09.2022 16:41

Google не сумел добиться отмены штрафа Еврокомиссии за нарушение антимонопольных правил ЕС

Американская корпорация Google не смогла выиграть в среду в Суде Евросоюза иск об отмене рекордного штрафа в 4,343 млрд евро, наложенного в 2018 году за злоупотребление доминирующим положением его поисковой системы для Android.

"Суд подтверждает в значительной степени решение (Европейской) комиссии о том, что Google установила незаконные ограничения на производителей мобильных устройств Android и операторов мобильной связи, чтобы закрепить доминирующее положение своей поисковой системы", - говорится в опубликованном в Люксембурге постановлении суда.

При этом суд счел возможным несколько снизить размер штрафа, требуемого Еврокомиссией.

"Основываясь на собственной оценке всех обстоятельств, связанных с назначением наказания, суд считает приемлемым изменить оспариваемое решение, полагая, что сумма штрафа, налагаемого на Google за нарушение, составляет 4,125 млрд евро", - объявил Суд ЕС.

Google может подать апелляцию в течение двух месяцев.

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