Турция ввела визовый режим с Туркменистаном по его просьбе

Правительство Турции по запросу туркменской стороны временно ввело визовый режим для граждан Туркменистана, в связи с чем в туркменской столице начал работу отдельный визовый центр, сообщает Туркменское информационное агентство Orient со ссылкой на посольстве Турции в Туркменистане.

Отмечается, что временный визовый режим введен с 14 сентября 2022 года. Граждане Туркменистана могут оформить рабочие, туристические, студенческие, деловые и транзитные визы, а также для участия в культурных или спортивных мероприятиях и для получения медицинских услуг на территории Турции.

Консульский отдел посольства Турции в Туркменистане также может оформлять визы, однако для повышения качества и скорости предоставления услуги было принято решение открыть отдельный визовый центр.

Как передаёт "Официальная газета Турецкой Республики", постановление о введении визового режима с Туркменистаном 13 сентября 2022 года подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно постановлению, аннулируется решение № 2007/12441 Совета Министров Турции от 19 июля 2007 года, по которому граждане Туркменистана с общегражданскими паспортами могли находиться в Турции до 30 дней без наличия визы в туристических целях.

В начале сентября на сайте МИД Туркменистана было опубликовано сообщение: "В целях совершенствования и ведения на системной основе правил пребывания граждан Туркменистана в Турецкой Республике, туркменская сторона обратилась к государству Турецкой Республики с просьбой ввести на временной основе режим виз различных категорий для граждан Туркменистана".