В Азербайджане рост случаев COVID-19, 9 человек скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 371 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 818 тыс. 634, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 325 случаях заражения.
За минувшие сутки умерли 9 больных COVID-19 (накануне - 7). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 873 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 806 тыс. 701 человек (+ 508 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 2 тыс. 60 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 664 тестов на коронавирус против 3 тыс. 912 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 203 тыс. 417 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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