ФРГ предоставило Украине еще четыре зенитные самоходные установки Гепард

Германия предоставила Украине еще четыре зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, доведя их общее количество до 24 единиц, следует из данных федерального правительства.
Еще шесть (ЗСУ) Gepard готовятся к отправке на Украину. ВСУ также получили 53 тыс. снарядов для этих ЗСУ.
В июле ФРГ также предоставило Украине три 227-мм реактивные системы залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано 10 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним.
ВСУ также получили 23,8 тыс. противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3 с более чем тремя тыс. ракет, около 15 тыс. противотанковых мин, 54 боевые машины пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов.
Помимо этого, после начала российской военной спецоперации на Украине Киев также получил от Берлина большое количество другого вооружения и военной техники.
На данный момент военная помощь ФРГ Украине оценивается в 1,2 млрд долл.
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