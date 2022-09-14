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Регион 14.09.2022 17:04

Пашинян сообщил о гибели более 100 армянских военных в боях на границе с Азербайджаном

Более 100 военнослужащих ВС Армении погибли в результате начавшихся с 13 сентября боев с Вооруженными силами Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По уточненным данным, по состоянию на этот момент известно о гибели 105 военнослужащих ВС Армении", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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