Пашинян сообщил о гибели более 100 армянских военных в боях на границе с Азербайджаном

Более 100 военнослужащих ВС Армении погибли в результате начавшихся с 13 сентября боев с Вооруженными силами Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "По уточненным данным, по состоянию на этот момент известно о гибели 105 военнослужащих ВС Армении", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

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