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Регион 14.09.2022 17:12

Папа римский обеспокоен в связи с напряженностью на Южном Кавказе

Папа римский Франциск высказал беспокойство в связи с новыми очагами напряжения в регионе Южного Кавказа, призвал верующих молиться за мирное урегулирование ситуации.

"С беспокойством я узнал, что в эти часы загорелись новые очаги напряжения в кавказском регионе. Давайте продолжать молиться о том, чтобы также на тех территориях мирное урегулирование и согласие преобладало над раздорами. Пусть мир научится созидать мир, в том числе путём ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения", - сказал понтифик по итогам своей мессы в Нур-Султане.

Он также отметил, что думает о многих местах конфликтов, в том числе об Украине. Он высказался за прекращение конфронтации и переход к диалогу. "Единственных выход - мир, а единственный путь к нему - диалог", - заявил понтифик.

Во вторник начался визит папы римского Франциска в Казахстан, где он, в частности, примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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