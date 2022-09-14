Папа римский обеспокоен в связи с напряженностью на Южном Кавказе

Папа римский Франциск высказал беспокойство в связи с новыми очагами напряжения в регионе Южного Кавказа, призвал верующих молиться за мирное урегулирование ситуации.

"С беспокойством я узнал, что в эти часы загорелись новые очаги напряжения в кавказском регионе. Давайте продолжать молиться о том, чтобы также на тех территориях мирное урегулирование и согласие преобладало над раздорами. Пусть мир научится созидать мир, в том числе путём ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения", - сказал понтифик по итогам своей мессы в Нур-Султане.

Он также отметил, что думает о многих местах конфликтов, в том числе об Украине. Он высказался за прекращение конфронтации и переход к диалогу. "Единственных выход - мир, а единственный путь к нему - диалог", - заявил понтифик.

Во вторник начался визит папы римского Франциска в Казахстан, где он, в частности, примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.