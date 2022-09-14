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Регион 14.09.2022 17:16

Прибытие миссии ОДКБ в Ереван ожидается в четверг - глава МИД Армении

В Ереване ожидают приезд миссии ОДКБ с целью оценки обстановки на армяно-азербайджанской границе в четверг, 15 сентября.

"Наше заявление в установленном порядке обсуждено в ОДКБ. Принято решение отправить наблюдательную миссию в ОДКБ. Надеемся, что завтра миссия прибудет", - заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы депутатов парламента в среду.

Как сообщалось, ОДКБ направляет в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем, чтобы оценить обстановку на армяно-азербайджанской границе.

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