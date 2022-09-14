Баку опровергает информацию об обстреле российских военных объектов

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянских СМИ о якобы обстреле ВС Азербайджана российского военного объекта и автомобильной техники в Гегаркуникской области.
"Распространенная армянской стороной информация о якобы обстрелах подразделениями азербайджанской армии военного объекта и автомобильной техники ВС России в Гегаркуникской области (Армении - ИФ), является ложной и не соответствует действительности", - подчеркнули в оборонном ведомстве.
В Минобороны отметили, что Ереван, распространяя подобную дезинформацию, "преследует цель вывести свои широкомасштабные провокации на границе с Азербайджаном на международный уровень и использовать Организацию договора о коллективной безопасности в своих грязных целях".
"Вновь заявляем, что азербайджанская армия принимает ответные меры только по легитимным военным целям ВС Армении с целью предотвращения широкомасштабных провокаций", - подчеркивается в сообщении.
Э.Шафиев
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