ВТБ (Азербайджан) зафиксировал минимальную ставку по кредитам наличными для работников сферы образования

ВТБ (Азербайджан) улучшает условия по потребительским кредитам для работников сферы образования. Независимо от размера заработной платы, суммы и срока кредита банк установил для них фиксированную процентную ставку по займу 13,99% годовых. Оформить кредит наличными в рамках специального предложения клиенты смогут в период с 15 сентября по 5 октября текущего года.
Кредит наличными в ВТБ (Азербайджан) доступен в размере от 300 до 40 тыс. манатов сроком от полугода до 5 лет без комиссий и поручителей. Кроме этого в рамках программы рефинансирования можно объединить несколько более дорогих кредитов других банков, а также получить дополнительные средства на любые цели.
«Поддержка льготных категорий населения, в том числе работников бюджетной сферы, является стратегическим направлением для банка. Поэтому наше новое предложение по кредитам наличными с минимальной фиксированной ставкой мы решили запустить именно ко Дню учителя. Нам важно, чтобы наши клиенты заранее и на выгодных условиях могли планировать свои расходы и получать дополнительное финансирование разных целей», - прокомментировал Директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.
Потребительские кредиты являются одним из самых востребованных продуктов у населения в стране. За январь-август 2022 года ВТБ (Азербайджан) выдал 6,9 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 34,3 млн манатов, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Портфель банка в данном сегменте составил на конец августа 2022 года 66,6 млн манатов, увеличившись с начала года на 24,5%.
Оформить потребительский кредит можно дистанционно на сайте банка, в отделениях или через контакт-центр, позвонив по номеру 986. Новым заемщикам для перечисления кредитных средств доступен выпуск банковской карты. Доставка карты осуществляется на любой удобный для клиента адрес в пределах города Баку и Абшеронского полуострова.
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