Узбекистан и Иран намерены расширить транспортные перевозки с привлечением Туркменистана

Налаживание автотранспортных перевозок по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Иран, эффективное использование потенциала порта Чабахар рассмотрено в ходе переговоров президентов Узбекистана Шавката Мирзиеева и его иранского коллеги Ибрахима Раиси, сообщила в среду пресс-служба узбекского лидера.
"Отдельное внимание было уделено транспортно-логистическому взаимодействию. Отмечалось, что расширению возможностей в этом направлении будет способствовать налаживание автотранспортных перевозок по маршруту "Узбекистан-Туркменистан-Иран", эффективное использование потенциала порта "Чабахар", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе переговоров руководители двух государств обсудили вопросы укрепления двусторонних связей, расширения практического взаимодействия в политическом, торгово-экономическом, инвестиционном и культурно-гуманитарном направлениях.
"Подчеркнуто наличие широких возможностей для дальнейшего наращивания товарооборота - до 1 миллиарда долларов в ближайшей перспективе", - отмечается в сообщении.
Для этого будет разработана соответствующая "Дорожная карта". Кроме того, предусмотрено заключение соглашения о преференциальной торговле, добавили в пресс-службе.
Президент Ирана Ибрахим Раиси 14 сентября прибыл в Узбекистан с официальным визитом. Он также примет участие в саммите ШОС 15-16 сентября в Самарканде.
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