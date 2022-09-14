Армения нарушает положения трехсторонних заявлений и договоренности, достигнутые при посредничестве главы Евросовета - Байрамов

Армения нарушает положения трехсторонних заявлений и договоренности лидеров Азербайджана и Армении, достигнутые при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля, заявил в среду министр иностранных Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
«Министр отметил, что провокации армянской стороны (на азербайджано-армянской границе - ИФ-Аз) являются грубым нарушением трехсторонних заявлений лидеров, и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении, достигнутых при посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, и наносят ущерб посредническим усилиям», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили напряженность в регионе и необходимые для нормализации ситуации шаги.
Согласно МИД, Байрамов довел до сведения противоположной стороны, что в последние дни Арменией были совершены провокации в приграничных регионах, в результате чего погибли азербайджанские военнослужащие. Подчеркнуто, что в рамках ответных мер вооруженных сил Азербайджана целью являются лишь военные объекты.
Глава МИД подчеркнул, что, вопреки обязательствам, армянская сторона до сих пор полностью не вывела свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, обратив внимание на то, что подобное поведение является недопустимым.
Им же было отмечено, что, несмотря на международные призывы, армянская сторона нарушает договоренность о прекращении огня и продолжает атаковать азербайджанские позиции, несмотря на объявление Азербайджаном намерения о гуманитарном прекращении огня.
В свою очередь Клаар заявил о необходимости прекращения боестолкновений и стабилизации ситуации. Он подчеркнул необходимость возобновления процесса нормализации и переговоров между Баку и Ереваном с соблюдением режима прекращения огня. Клаар добавил, что ЕС готов создать условия для двусторонних встреч сторон, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим региональным вопросам.
Р.Керимов
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