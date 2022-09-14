ВВП Азербайджана может расти до 4,5% в год при проведении ряда реформ - ВБ

Темпы роста ВВП Азербайджана могут ускориться до 4-4,5% в год при реализации страной ряда реформ, считает главный экономист Всемирного банка Айхан Кесе.
«В целом, мы очень позитивно оцениваем перспективы экономики Азербайджана, особенно в условиях текущей нестабильности в мировой экономике. По нашим оценкам (в среднесрочный период – ИФ) темпы роста экономики Азербайджана будут составлять 2-2,5% в год. Однако, при реализации ряда реформ темпы роста ВВП страны могут ускориться до 4% в год, а при определенных условиях до 4,2-4,5% в год», - сказал Кесе в среду в Баку на форуме "Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике", посвященного 30-летию вступления Азербайджана в ВБ.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, эти реформы должны быть нацелены на повышение производительности, развитие человеческого капитала за счет увеличения занятости женщин, диверсификации активов, обеспечения макроэкономической устойчивости, подготовки к энергопереходу.
Кесе подчеркнул, что в октябре ВБ планирует опубликовать обновленные макроэкономические прогнозы по экономике Азербайджана (на 2022-2023гг - ИФ), которые будут несколько улучшены по сравнению с предыдущими оценками.
«Азербайджан за 30 лет независимости прошел большой путь трансформации и сегодня республика входит в число стран со средним уровнем доходов. Но Азербайджану необходимо избежать ловушки стран со средним доходом, чего не удалось сделать многим другим странам и которые сегодня не могут из нее выбраться. Азербайджан может избежать этой ловушки и должен выбрать путь вхождения в число стран с высоким уровнем доходов. Для этого необходимо продолжать проводить реформы, повышать производительность, развивать частный сектор, уменьшать роль государства в экономике», - добавил он.
ВБ в июле рост ВВП Азербайджана в 2022 году прогнозировал на уровне 2,7%, на 2023г – 2,2%, на 2024г – 2,3%.
Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%. В целом, власти Азербайджана ожидают, что в 2022-2026гг среднегодовой рост экономики страны составит 3-4%.
ВВП Азербайджана в 2021 году вырос на 5,6%.
А.Азизов
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