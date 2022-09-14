Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября

Передовая группа миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником Объединенного штаба Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября, сообщили в пресс-службе ОДКБ.

"Передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября с.г.", - сообщили в пресс-службе.

"Глава миссии Организации договора о коллективной безопасности генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Республику Армения на следующей неделе", - заявили там.

В пресс-службе отметили, что в состав миссии войдут представители государств - членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками секретариата Организации и военнослужащими Объединенного штаба ОДКБ.

Накануне в ОДКБ сообщили, что направят в Армению миссию во главе с генсеком Организации, чтобы оценить обстановку на армяно-азербайджанской границе. Миссия подготовит обстоятельный доклад главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности, проведение которой планируется осенью в Ереване, о ситуации в регионе и выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности.

Также 13 сентября Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для отслеживания ситуации на армяно-азербайджанской границе.